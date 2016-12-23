الرئيس اليمني: انتصارات الجيش والمقاومة جاءت بفضل دعم التحالف العربي
الخميس 22 ديسمبر 2016 / 23:06
24 - أبوظبي
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن "الإنتصارات التي يحرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الانقلابية" ما كان لها أن تتحقق لولا دعم وإسناد دول التحالف العربي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار الرئيس هادي خلال اتصال أجراه اليوم الخميس، برئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، اللواء الركن محمد علي المقدشي، إلى تحقيق الجيش والمقاومة الشعبية "انتصارات كبيرة في جبهة نهم وتمكنهم من تحرير جبلي الأصبع والمريحة وعدداً من المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها المليشيا الحوثية وصالح الانقلابية".
وأكد هادي أن النصر ضد مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، سيتم قريباً، وأن الشعب اليمني سينعم بالأمن والاستقرار في كافة المناطق بالبلاد.
من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة الأركان العامة، الجاهزية العالية والاستعداد الدائم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في معاركهم لتخليص البلاد من العصابة الانقلابية التي تحاول عودة اليمن إلى العهد الظلامي البائد المتخلف، حد تعبيره.