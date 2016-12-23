الرئيس اليمني: انتصارات الجيش والمقاومة جاءت بفضل دعم التحالف العربي

24 - أبوظبي

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن "الإنتصارات ‏التي يحرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف ‏جبهات القتال ضد المليشيات الانقلابية" ما كان لها أن تتحقق لو‏لا دعم وإسناد دول التحالف العربي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".





وأشار الرئيس هادي خلال اتصال أجراه اليوم الخميس، برئيس هيئة ‏الأركان العامة في اليمن، اللواء الركن محمد علي المقدشي، إلى ‏تحقيق الجيش والمقاومة الشعبية "انتصارات كبيرة في جبهة ‏نهم وتمكنهم من تحرير جبلي الأصبع والمريحة وعدداً من ‏المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها المليشيا الحوثية ‏وصالح الانقلابية".وأكد هادي أن النصر ضد مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، ‏سيتم قريباً، وأن الشعب اليمني سينعم بالأمن والاستقرار في كافة ‏المناطق بالبلاد.‏من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة الأركان العامة، الجاهزية العالية ‏والاستعداد الدائم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في ‏معاركهم لتخليص البلاد من العصابة الانقلابية التي تحاول عودة ‏اليمن إلى العهد الظلامي البائد المتخلف، حد تعبيره.‏