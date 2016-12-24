الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في جبهة نهم بصنعاء

24- اليمن- خاص

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني التقدم نحة العاصمة اليمنية صنعاء، التي يحتلها الحوثيون منذ سبتمبر(أيلول) 2014.





وقال الجيش اليمني في بلاغ صحافي: "تمكن الجيش الوطني والمقاومة من تحرير تلتي الحمراء والمدفون والتلال المجاورة لجبل القتب الاستراتيجي في جبهة نهم".وأضاف أن "المعارك في نهم على أشدها والساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً".وذكر أن "مليشيا الحوثي تعرضت لخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في المعارك المستعرة لليوم الثالث، وشوهدت مركبات المسلحين تفر إلى مواقع خلفية".