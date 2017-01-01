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الأحد 1 يناير 2017
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اليمن: اتهامات للإخوان بنشر أخبار تستهدف الشرعية
الداخلية اليمنية تنفي مزاعم الإخوان (أرشيف)
الأحد 1 يناير 2017 / 19:14
24 - عدن
اتهمت مصادر حكومية يمنية في عدن جماعة الإخوان بنشر أخبار تستهدف الحكومة الشرعية وتخدم الجماعات الانقلابية المدعومة من إيران.
وقالت مصادر حكومية وناشطون إن وسائل إعلام الإخوان نشرت أخباراً تزعم ضبط أسلحة في طريقها من عدن إلى صنعاء، الأمر الذي نفاه لـ24 مصدر في وزارة الداخلية اليمنية في عدن.

وقالت المصادر إن "ما نشر من مزاعم عن ضبط أسلحة كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء عارية من الصحة، والهدف من نشر هذه الأخبار استهداف واضح للحكومة الشرعية ممثلة بنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية حسين بن عرب".

واتهم ناشطون المكتب الإعلامي التابع لإخوان اليمن في عدن، بنشر أخبار مضللة، تستهدف الشرعية ومحاولة لعرقلة جهود تحرير اليمن من المليشيات الإيرانية.

ونشرت وسائل إعلام الإخوان خبراً زعمت فيه ضبط أسلحة في ردفان، كانت في طريقها إلى صنعاء من عدن، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية اليمنية.
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