مصر: تمديد مشاركة القوات المسلحة بعاصفة الحزم في اليمن

قال بيان رئاسي مصري إن مجلس الدفاع الوطني وافق في اجتماع عقده، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمديد مشاركة قوات في العمليات العسكرية باليمن.





مجلس الدفاع

24 - وكالات

وجاء في البيان أن المجلس وافق على "تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر، وباب المندب".ويتألف مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء الخارجية، المالية، الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.