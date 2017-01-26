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الخميس 26 يناير 2017
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التحالف يقصف مواقع الانقلابيين في صنعاء
قصف في صنعاء (أرشيف)
الخميس 26 يناير 2017 / 00:08
شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الأربعاء، غارات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للمخلوع صالح في صنعاء.
وقال سكان محليون، إن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية على الكلية الحربية بمنطقة الروضة شمال العاصمة صنعاء، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على الموقع المستهدف.

ولم تتضح الخسائر التي خلفها القصف، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة.

وفي مديرية نهم، 40 كيلومتراً شرق صنعاء، شنت مقاتلات التحالف أكثر من ثمان غارات جوية على جبلي يام وعرامة ومناطق محلي والحرشفه وبران، الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح.

وتواصل مقاتلات التحالف، بقيادة السعودية، ضرباتها الجوية ضد الانقلابيين في اليمن منذ أكثر من عام ونصف العام، بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لاستعادة شرعية البلاد.
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